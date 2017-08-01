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Некоторым абонентам Саратова сегодня изменены параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова сегодня изменены параметры подачи холодной воды

МУПП «Саратовводоканал» сообщает, что в связи с проведением необходимых ремонтных работ на городских сетях сегодня, 31 июня 2017, снижены параметры подачи холодной воды следующим абонентам Саратова:

- с 10.20 до 16.00 – д. 8 по 1-ому пр. Энергетиков, а также в квадрате улиц Хомяковой-Азина-Новокрегингская-Заречная.

- с 10.40 до 17.00 – дома №№ 55, 55/3В, 55/3Г, 55/2А по ул. Чернышевского;

МУПП «Саратовводоканал» приносит абонентам свои извинения за возможные неудобства.