В региональном ГУ МВД России состоялся общий развод на службу личного состава

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Мероприятием руководил заместитель начальника Главного управления полковник полиции Сергей Полтанов. В целях поддержания строевой выправки сотрудников и образцового внешнего вида развод начался со строевого смотра. Затем до личного состава был доведен анализ оперативной обстановки за прошедшую неделю, а также определен ряд оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий на текущую неделю.В период с 24 по 30 июля текущего года в Дежурную часть Главка поступило 6695 сообщений, из них 409 – о преступлениях.Сотрудниками полиции раскрыты одно убийство, 7 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, один разбой, 9 грабежей (в разных районах города и области), 5 фактов неправомерного завладения транспортными средствами, а также 51 кража.На прошедшей неделе на дорогах области совершено 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек погибли, 58 госпитализированы.За неделю раскрыто 41 преступление из категории ранее совершенных.В ходе мероприятия на плацу был зачитан приказ о присвоении очередных специальных званий сотрудникам органов внутренних дел с вручением погон. В частности, приказом Министра внутренних дел РФ присвоено специальное звание на одну ступень выше специального звания, предусмотренного по замещаемой должности в порядке поощрения полковнику внутренней службы Владимиру Галицину – начальнику отделения по работе с личным составом МО МВД России «Новоузенский». Стоит отметить, в апреле текущего года Владимир стал победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей подразделений по работе с личным составом.Завершился развод торжественным маршем.