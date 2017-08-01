1 августа 2017 07:50 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 31 июля
Завтра пассажиры смогут купить билеты в СВ с существенной скидкой
18:10 | 31 июля
Более 100 человек приняли участие в заплыве через Волгу
16:59 | 31 июля
В выходные трое мужчин погибли на водоемах
16:04 | 31 июля
Саратов посетят участники международного пробега ДОСААФ
15:15 | 31 июля
Хлеборобы области намолотили 1 миллион тонн зерна
14:08 | 31 июля
В Марксе пьяный мужчина убил 82-летнюю женщину
13:21 | 31 июля
Некоторым абонентам Саратова сегодня изменены параметры подачи холодной воды
12:39 | 31 июля
В региональном ГУ МВД России состоялся общий развод на службу личного состава
11:53 | 31 июля
Пенсионный фонд пояснил преимущества электронного документообразования
11:48 | 31 июля
В Волге у поселка Большевик найдено тело 13-летнего подростка
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Волге у поселка Большевик найдено тело 13-летнего подростка

Новости
В Волге у поселка Большевик найдено тело 13-летнего подростка

В минувшую субботу, днем, в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в реке Волга вблизи острова, расположенного напротив поселка Большевик города Вольска,13-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

По данному факту следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки.

Следователями проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, водолазы продолжают поиски тела погибшего подростка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.