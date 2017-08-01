В Волге у поселка Большевик найдено тело 13-летнего подростка
В минувшую субботу, днем, в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в реке Волга вблизи острова, расположенного напротив поселка Большевик города Вольска,13-летнего местного жителя, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.
По данному факту следственным отделом по городу Вольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области организовано проведение доследственной проверки.
Следователями проведен осмотр места происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, водолазы продолжают поиски тела погибшего подростка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.