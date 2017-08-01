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Пенсионный фонд пояснил преимущества электронного документообразования

Новости
Пенсионный фонд пояснил преимущества электронного документообразования

Пенсионный фонд пояснил преимущества электронного документообразования:

"Территориальные органы ПФР много лет успешно осуществляют взаимодействие со страхователями в электронном виде.

Первым реализованным шагом в этом направлении был переход на бесконтактный прием отчетности от работодателей. В настоящее время 95% страхователей Саратовской области представляют ежемесячные отчеты о факте работы застрахованных лиц в территориальные органы ПФР в электронном виде.

Начиная с 2013 года с использованием электронного документооборота страхователи стали представлять в органы ПФР пакеты документов на своих работников в целях установления им страховой пенсии по старости. Речь идет о заблаговременном представлении документов, необходимых для установления пенсии.

Получая документы от работодателей, специалисты Управлений проводят весь комплекс мероприятий по проверке документов будущих пенсионеров и оказывают содействие застрахованным лицам в истребовании необходимых документов о стаже и заработке, как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Такая форма работы позволяет обеспечить полноту и достоверность сведений о пенсионных правах гражданина к моменту выхода на пенсию и произвести ее назначение в короткие сроки.

В настоящее время более 36 тысяч работодателей представляют документы на своих сотрудников для заблаговременной подготовки к назначению страховой пенсии по старости. При этом количество таких страхователей постоянно увеличивается. Так с начала 2017 года соответствующие соглашения по электронному документообороту заключены еще с 1362 страхователями. Данные показатели свидетельствуют об активной позиции работодателей и их социальной ответственности перед своими работниками.

В целях дальнейшего развития этого направления Пенсионным фондом России совместно с Федерацией независимых Профсоюзов России, Российским союзом промышленников и предпринимателей приняты Порядки организации информационного взаимодействия по представлению документов для назначения страховой пенсии.

Но, несмотря на заблаговременную подготовку к выходу на пенсию не стоит забывать, что для установления пенсии необходимо подать заявление о назначении пенсии в территориальное управление ПФР.

Такое заявление может быть подано как при личном визите в территориальный орган ПФР, через Интернет (через единый портал государственных и муниципальных услуг либо с использованием личного кабинета), через МФЦ, а также через работодателя, не ранее чем за 30 дней до возникновения права на пенсию".