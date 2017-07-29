Саратовские лесничества усилили меры пожарной безопасности

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Лесохозяйственными учреждениями приведены в повышенную готовность силы и средства пожаротушения в целях предупреждения и ликвидации лесных пожаров, диспетчерские службы лесничеств работают в круглосуточном режиме, усилено патрулирование лесных участков.По данным ФБУ «Авиалесохрана» средний класс пожарной опасности, определенный по методике Нестерова, составляет 3,4 (средний). Однако, на территории Аркадакского, Аткарского, Балаковского, Красноармейского, Калининского, Марксовского, Новоузенского, Татищевского, Турковского, Перелюбского и Пугачевский районов в связи с длительным отсутствием осадков класс пожарной опасности повысился до 4, а в Александрово-Гайском и Ершовском - до 5.В связи с этим обращаем внимание жителей и гостей области, а также лиц, работающих в сфере сельского хозяйства, об обязательном соблюдении требований правил пожарной безопасности в лесах и прилегающим к ним территориям.Обо всех случаях лесонарушений и возгораний в лесах просим оперативно сообщать по бесплатной прямой линии лесной охраны по номеру 8-800-100-94-00.