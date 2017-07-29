В Саратове продолжается отлов бездомных собак

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Этот процесс находится под контролем городской администрации.По состоянию на 28 июля 2017 года, с начала года отловлено 1869 собак (в том числе за прошедшую неделю – 47).Собаки направляются в пункт временного содержания, где сотрудниками ОГУ «Саратовская городская станция по борьбе с болезнями животных» проводится вакцинация от бешенства и стерилизация. Если в течение 12 дней животные не востребованы владельцами и не переданы заинтересованным лицам, они отпускаются в природную среду.Отлов безнадзорных животных осуществляется сотрудниками МБУ «Дорстрой» на основании заявок от граждан, организаций, структурных подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов». Заявку на отлов можно оставить на сайте www.dorstroy64.ru или по телефону 38-01-34, по телефону 8-937-225-18-98.