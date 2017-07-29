Участковый в Балашовском районе оштрафован за злоупотребление должностными полномочиями
Собранные следственным отделом по городу Балашов следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участковому уполномоченному полиции отделения полиции № 3 в составе МО МВД РФ «Балашовский».
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Следствием и судом установлено, что 25 декабря 2016 года в одном из населенных пунктов Балашовского района, участковый уполномоченный полиции получил от гражданина сообщение об обнаружении последним останков трупа самки лося с ранениями, укрыл преступление, связанное с незаконной охотой от учета и в дежурную часть отдела полиции не сообщил. Впоследствии по факту незаконной охоты, совершенной с причинением крупного ущерба, территориальным следственным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.
Приговором суда полицейскому назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 000 рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.