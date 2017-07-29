29 июля 2017 03:11 СУББОТА
Новости
19:00 | 28 июля
Саратовские лесничества усилили меры пожарной безопасности
18:09 | 28 июля
В Саратове продолжается отлов бездомных собак
17:19 | 28 июля
Участковый в Балашовском районе оштрафован за злоупотребление должностными полномочиями
16:26 | 28 июля
Спасатели предупреждают о чрезвычайной жаре в выходные дни
15:41 | 28 июля
В выходные саратовцев ждет "Городской пикник"
15:00 | 28 июля
Новый автобусный маршрут открывается в Саратове
13:19 | 28 июля
В Саратове прошло рабочее совещание на стройплощадке исторического парка
12:33 | 28 июля
В минувшие сутки горели три дома, баня и квартира
11:44 | 28 июля
В Саратове началась проверка по факту нападения леопарда на ребенка
11:07 | 28 июля
Шедевральные выходные вместе с «Белой Долиной»
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Участковый в Балашовском районе оштрафован за злоупотребление должностными полномочиями

Новости
Участковый в Балашовском районе оштрафован за злоупотребление должностными полномочиями

Собранные следственным отделом по городу Балашов следственного управления СК РФ по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участковому уполномоченному полиции отделения полиции № 3 в составе МО МВД РФ «Балашовский».

Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что 25 декабря 2016 года в одном из населенных пунктов Балашовского района, участковый уполномоченный полиции получил от гражданина сообщение об обнаружении последним останков трупа самки лося с ранениями, укрыл преступление, связанное с незаконной охотой от учета и в дежурную часть отдела полиции не сообщил. Впоследствии по факту незаконной охоты, совершенной с причинением крупного ущерба, территориальным следственным подразделением СК России возбуждено уголовное дело.

Приговором суда полицейскому назначено наказание в виде штрафа в сумме 20 000 рублей, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.