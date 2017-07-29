Спасатели предупреждают о чрезвычайной жаре в выходные дни

просмотров: 88

До 31 июля местами по Саратовской области сохранится 5 класс пожарной опасности (чрезвычайная пожарная опасность).Во время жары МЧС рекомендует:Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни (если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону.Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, особенно на ночь. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток.Избегайте интенсивной физической нагрузки.Старайтесь находиться в тени.Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах.Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно жидкостиПринимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног и т.д.Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки.Соблюдайте питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков.Если кто-то из ваших знакомых подвергается риску для здоровья в связи с аномальной жарой, помогите им получить необходимую помощь и рекомендации.Пожилых и больных одиноко проживающих людей необходимо навещать не реже раза в сутки.Если пациент принимает какие-либо лекарства, посоветуйтесь с его лечащим врачом и уточните, как эти лекарства влияют на терморегуляцию и водный баланс организма.Будьте осторожны и цените своё здоровье!"