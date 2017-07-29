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В выходные саратовцев ждет "Городской пикник"

Новости
В выходные саратовцев ждет "Городской пикник"

В рамках фестиваля «Городские выходные» жители и гости Саратова смогут насладиться неповторимым вкусом приготовленных лучшими поварами города блюд.

Рестораторы утверждают, что это будут настоящие произведения кулинарного искусства. С 10-ти утра до 8-ми вечера в субботу и воскресенье на улице Волжской в районе сада «Липки» пройдет «Городской пикник» и ретро-трамвая «Семен».

Лучшие рестораны и кафе предложат посетителям мороженое собственного производства со свежими ягодами и фруктами, крафтовые бургеры, авторские хот-доги, классические чебуреки, фалафель, смузи, лимонады и многое другое .

Первый «Городской пикник» и фестиваль «Городские выходные» прошел в мае и собрал более 10 тысяч саратовцев. И в предстоящие выходные ожидается тысячи посетителей. Учитывая жаркую погоду, представители сферы общественного питания и торговли намерены сделать особый акцент на прохладительные напитки и мороженое.

Сообщает пресс-служба городской администрации.