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Новый автобусный маршрут открывается в Саратове

Новости


В Саратове с 28 июля открывается новый автобусный маршрут № 251 «ТЦ «Хеппи Молл» - с. Усть – Курдюм (Пляж)».

Движение автобусов будет осуществляться от начального остановочного пункта «ТЦ «Хеппи Молл» г. Саратов через следующие остановочные пункты 6-ой квартал, Детская больница № 7, ул. Бардина, рынок «Солнечный», 6-ой микрорайон, поворот на Кирпичный завод, Монахов пруд, Коттеджи – 2, Коттеджи - 1, рынок «Юбилейный», магазин «Берилл», пос. Юбилейный, пос. Зональный (ГМ «Лента»), дачи (Мельница), поворот на Дачи СГУ, Компрессорная, с. Усть Курдюм до конечного остановочного пункта – с. Усть Курдюм (Пляж).

Таким образом, будут расширены транспортные связи между жителями двух микрорайонов города - (Ленинским и Волжским) и Саратовским районом. Саратовцы смогут летом побывать на пляже селе Усть-Курдюм, а сельчане без проблем добраться до Саратова.