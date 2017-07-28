Шедевральные выходные вместе с «Белой Долиной»

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Фестиваль стартует в 17.00 часов. В это время каждый желающий побывает в творческой мастерской «ШедеврАйс» и научится создавать эксклюзивные банданы, фоторамки из палочек для мороженого, закладки для книг в форме эскимо, волшебные летающие рожки мороженого и несколько видов мороженого в технике оригами. Самые активные попробуют свои силы в спортивных соревнованиях «Ледяные кольца» и «Айсбол». Всех гостей ждет великолепная развлекательная программа с танцевальными батлами, шоу троллей и Лигой героев.В это же время на другой площадке парка пройдет конкурс костюмов «ЙО- Style». Участники будут создавать шедевры из километров этикеток популярного натурального йогурта «Белая Долина». Однако за главный приз смогут побороться только те мастера, которые «сошьют» свои наряды на специальной площадке конкурса, в период с 17.00 до 19.30 часов этого дня, и примут участие в дефиле. Оценивать конкурсантов будет профессиональное жюри, которое выберет победителя. Главный приз – планшет ASUS достанется самому креативному «кутюрье». Всех участников конкурса ждут интересные призы и подарки. В 20. 30 начнется грандиозная детская дискотека с участием гигантской Панды, а также бумажным шоу и фьерками.Будет весело, не пропустите!Начало праздника в 17.00Вход Бесплатный!