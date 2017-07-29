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В Саратове прошло рабочее совещание на стройплощадке исторического парка

Новости
В Саратове прошло рабочее совещание на стройплощадке исторического парка

Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев провел рабочее совещание на стройплощадке исторического парка "Россия - моя история".

"Объем строительства огромный. Музей истории России должен стать центром притяжения горожан. Такой грандиозной стройки в Саратове не было последнее время. Поэтому все должно быть по высшему стандарту. Подрядчику необходимо мобилизовать работу, чтобы выйти на готовый объект к концу года», - подчеркнул врио Губернатора.

В настоящее время на территории объекта начаты строительно-монтажные работы ниже нулевой отметки: вырыт котлован, идёт забивка свай.
Парк будет представлять собой двухэтажное здание площадью 8,1 тыс. кв. метров в центре города. В здании будут размещены экспозиционные площади, посвящённые истории России с древнейших времён до современности, а также кинозал-лекторий.

Валерий Радаев также поручил продумать вопрос благоустройства территории, прилегающей к будущему историческому парку. Он обратил внимание на необходимость привести в порядок соседнее здание, признанное памятником архитектуры.