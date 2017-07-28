В минувшие сутки горели три дома, баня и квартира

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[b]За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 6 пожаров.Вчера в два часа дня на пульт «01» поступил сигнал о загорании бани в п. Александров Гай. Площадь пожара составила 10 кв.м. Предположительно причина пожара - неосторожное обращение с огнем неизвестного лица.В десять вечера загорелся двухквартирный жилой дом в поселке Комсомольское Краснокутского района. Площадь пожара составила 69 кв.м. Причина пожара устанавливается.28 июля в 01 ч. 36 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире 3-х этажного дома на проспекте Кирова (Фрунзенский район). Площадь пожара составила 20 кв.м.28 июля в 00 ч. 20 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в деревянном доме в п. Турки. Предположительно причина пожара – несоблюдение правил устройства и эксплуатации эл. оборудования. Площадь пожара составила 48 кв.м.28 июля в 04 ч. 45 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в нежилом деревянном доме на ул. Колотилова. Площадь пожара составила 36 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 11 человек личного состава.