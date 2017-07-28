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В Саратове началась проверка по факту нападения леопарда на ребенка

Новости
В Саратове началась проверка по факту нападения леопарда на ребенка

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Саратовской области провести процессуальную проверку по факту травмирования ребенка при посещении контактного зоопарка в одном из торговых центров, расположенных на территории Фрунзенского района города Саратова.

Напомним, что сегодня в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Саратове леопард напал на 6-летнюю девочку, решившую с ним поиграть в контактном зоопарке, ребенок госпитализирован. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области инициирован вопрос и приняты к производству материалы проверки из органов внутренних дел по данному факту.

В настоящее время следователями регионального СК России устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, жизни девочки ничего не угрожает. Кроме этого следователями проведен осмотр места происшествия, выясняется наличие правоустанавливающих документов в организации, оказывающей данные услуги, устанавливаются лица, осуществляющие контроль за соблюдением правил безопасности при допуске людей к размещенным в зоопарке животным.

Ход проведения доследственной проверки поставлен Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате СК России", - сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.