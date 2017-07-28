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В парке культуры и отдыха Алгая высадят степные растения

Новости
В парке культуры и отдыха Алгая высадят степные растения


С учетом сроков их цветения здесь будет представлен уникальный участок цветущей полупустынной степи.

Планируется, что будет высажено около тысячи растений на площади 2 га. Работы планируется завершить летом 2018 года к празднованию 45-летия района.

Кроме того, на территории парка подготовлен еще один участок 2 га, где высеялись семена тюльпанов Шренка. На территории парка есть зоны, где редкие цветы, исторически произрастающие в этих краях, осеялись естественным путем. Эти участки были оформлены в своеобразные культурные зоны и оберегаются. Об этом сообщает министерство по делам территориальных образований области со ссылкой на администрацию Александрово-Гайского МР.

Фото http://itd1.mycdn.me