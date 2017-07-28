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На Приволжской железной дороге снизилось число случаев вандализма

Новости
На Приволжской железной дороге снизилось число случаев вандализма


В целом количество случаев незаконного вмешательства в деятельность Приволжской магистрали снизилось почти на треть в первом полугодии.

По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, с начала 2017 года на дороге зарегистрировано 43 случая незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта. К примеру, это обнаружение бесхозных предметов, ложное сообщение о минировании, хищение (разоборудование) верхнего строения пути и элементов сигнализации централизации и блокировки. По сравнению с показателями 2016 года общее количество случаев незаконного вмешательства снизилось на 30,6%.

На объектах ПривЖД зарегистрировано 182 случая хищений имущества компании (-31,3%). По словам специалистов, в текущем году уменьшилось количество хищений цветных металлов, нефтепродуктов, деталей верхнего строения пути (шпал, рельсов, стыковых болтов, стрелочных переводов, накладок), металлолома.

Кроме того, в поездах пригородного и дальнего сообщения, курсирующих по Приволжской железной дороге, зафиксировано 33 случая вандализма (-17,5% к прошлому году). В том числе 17 фактов – обкидывание поездов камнями, 7 случаев – битье стекол в поездах, 1 случай – битье линз светофоров и 8 случаев нанесения граффити. В основном среди нарушителей – неработающие граждане, лица без определенного места жительства и подростки.

Для предотвращения вмешательств в работу железнодорожного транспорта сотрудниками транспортной полиции, Приволжского регионального центра безопасности ОАО «РЖД», ведомственной охраны и железнодорожниками проведены оперативно-профилактические операции «Контрафакт», «Арсенал», «Алкоголь», «СЦБ-Металл», «МАК» и другие.

ОАО «РЖД» напоминает, что любое постороннее вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта преследуется по закону и влечет за собой уголовную и административную ответственность. Подобные действия не только приводят к значительному материальному ущербу компании, но и подвергают опасности жизнь и здоровье пассажиров.

Фото http://www.russianla.com