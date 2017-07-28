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На "Привозе" уничтожили около 3 тонн "санкционных" яблок

Новости
На "Привозе" уничтожили около 3 тонн "санкционных" яблок


Сегодня сотрудники регионального управления Россельхознадзора и Саратовской таможни провели совместное контрольно-надзорное мероприятие на оптовом рынке.

В ходе данных проверочных мероприятий была выявлена партия подкарантинной продукции, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации – яблоки свежие общим весом 2910 килограммов.

При осмотре данной продукции было установлено, что на упаковочной таре со свежими фруктами имелись явные признаки перемаркировки, а именно вместо подлинного маркировочного ярлыка был наклеена этикетка, содержащая информацию о происхождении яблок из Южной Африки.

Однако, при детальном изучении данного груза, на паллетах с яблоками были установлены маркировочные знаки, подтверждающие происхождение продукции из Республики Польша.

Также при запросе документов о фитосанитарном состоянии данной продукции собственники не предоставили соответствующие документы.

В соответствии с действующим законодательством запрещенная польская продукция была изъята из оборота и уничтожена.