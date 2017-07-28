28 июля 2017 01:52 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 27 июля
На "Привозе" уничтожили около 3 тонн "санкционных" яблок
18:09 | 27 июля
Около 150 медиков Саратова сдали пробное тестирование ГТО
17:36 | 27 июля
За первое полугодие ФПК продала около шестисот тысяч электронных билетов
16:57 | 27 июля
Пугачевские школьники посетил областную думу
15:50 | 27 июля
В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»
14:41 | 27 июля
Энергетики устраняют повреждение на трубопроводе по ул. Ст.Разина
13:36 | 27 июля
В контактном зоопарке леопард напал на 6-летнюю девочку
12:59 | 27 июля
Представившийся судьей мужчина попытался обмануть бдительность инспекторов ДПС
11:47 | 27 июля
В Радищевском музее открывается "Великий шелковый путь"
10:56 | 27 июля
Суд рассмотрит дело по факту гибели человека на производстве
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

За первое полугодие ФПК продала около шестисот тысяч электронных билетов

Новости
За первое полугодие ФПК продала около шестисот тысяч электронных билетов

В январе-июне 2017 года Приволжским филиалом «Федеральной пассажирской компании» через сайт ОАО «РЖД» продано почти 600 тыс. электронных билетов на поезда дальнего следования, - сообщает пресс-служба компании.

Это на 24,6% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Электронной регистрацией воспользовались около 380 тыс. человек (+28,9%). Эта услуга позволяет сэкономить время на оформление проездного документа в билетной кассе.

В настоящее время для удобства пассажиров разработана новая, упрощенная форма покупки, благодаря которой приобрести билет можно в 3 «визуальных шага» (в старой версии – 7 шагов). Оформить проездные документы можно также с помощью сервиса по оплате билетов с использованием технологии оплаты электронными деньгами.

Кроме того, активным спросом пользуется мобильное приложение «РЖД Пассажирам» по продаже билетов на поезд. Оно доступно для бесплатного скачивания владельцам смартфонов на платформе Android, iOS и Windows Mobile.

По-прежнему популярны у пассажиров Приволжской магистрали транзакционные терминалы. За 6 месяцев текущего года с помощью ТТС (транзакционные терминалы самообслуживания) оформлено 63,6 тыс. проездных документов (+2,8% к прошлому году). Услугами ТТР (транзакционный терминал регистрации) воспользовались почти 40 тыс. человек.

Напомним, с помощью ТТС пассажир имеет возможность в режиме реального времени приобрести проездной документ на поезд дальнего следования, оплатив проезд банковской картой. При этом он получает 2 документа – билет установленного образца и чек, подтверждающий факт списания средств с банковской карты. ТТР дают возможность пассажиру распечатать бумажную версию билета, купленного через Интернет.

Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (Правила покупки электронных билетов), а также позвонив по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» (ЕИСЦ): 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).