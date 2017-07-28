За первое полугодие ФПК продала около шестисот тысяч электронных билетов

просмотров: 71

Это на 24,6% больше, чем за 6 месяцев прошлого года. Электронной регистрацией воспользовались около 380 тыс. человек (+28,9%). Эта услуга позволяет сэкономить время на оформление проездного документа в билетной кассе.В настоящее время для удобства пассажиров разработана новая, упрощенная форма покупки, благодаря которой приобрести билет можно в 3 «визуальных шага» (в старой версии – 7 шагов). Оформить проездные документы можно также с помощью сервиса по оплате билетов с использованием технологии оплаты электронными деньгами.Кроме того, активным спросом пользуется мобильное приложение «РЖД Пассажирам» по продаже билетов на поезд. Оно доступно для бесплатного скачивания владельцам смартфонов на платформе Android, iOS и Windows Mobile.По-прежнему популярны у пассажиров Приволжской магистрали транзакционные терминалы. За 6 месяцев текущего года с помощью ТТС (транзакционные терминалы самообслуживания) оформлено 63,6 тыс. проездных документов (+2,8% к прошлому году). Услугами ТТР (транзакционный терминал регистрации) воспользовались почти 40 тыс. человек.Напомним, с помощью ТТС пассажир имеет возможность в режиме реального времени приобрести проездной документ на поезд дальнего следования, оплатив проезд банковской картой. При этом он получает 2 документа – билет установленного образца и чек, подтверждающий факт списания средств с банковской карты. ТТР дают возможность пассажиру распечатать бумажную версию билета, купленного через Интернет.Более подробную информацию можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (Правила покупки электронных билетов), а также позвонив по телефону Единого информационного сервисного центра ОАО «РЖД» (ЕИСЦ): 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).