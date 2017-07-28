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Энергетики устраняют повреждение на трубопроводе по ул. Ст.Разина

Новости / Новости ЖКХ
Энергетики устраняют повреждение на трубопроводе по ул. Ст.Разина


Позже на этой улице начнется реализация четвертого этапа программы «Re: Конструкции 2017».

Энергетики Саратовского филиала «Т Плюс» устраняют повреждение на трубопроводе по ул. Ст.Разина, между ул. Б.Казачья и ул. Слонова. На время проведения работ движение на данном участке дороги будет закрыто.

Как сообщает пресс-служба компании, после устранения данного повреждения специалисты приступят к реализации четвертого этапа программы «Re: Конструкция 2017», в рамках которой ведется техническое перевооружение тепломагистралей в Саратове.

на данном участке подрядная организация заменит 360 метров трубопроводов по каналу, а также реконструирует проходной канал теплотрассы. Новая труба будет в ППУ изоляции и оснащена системой оперативно-диспетчерского контроля. Отметим, что капитальный ремонт данного участка последний раз проводился в 1995 году.

Завершение работ планируется в сентябре текущего года.

Фото https://www.kremen.gov.ua