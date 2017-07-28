В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»
В период летних каникул областной методический киновидеоцентр приглашает всех желающих в кинозал «На Рижской».
Еженедельно по четвергам в рамках проекта «Семейные киночетверги» состоится показ новых художественных и анимационных лент, рассчитанных на просмотр всей семьей.
Так, сегодня, 27 июля, в 15.00 киновидеоцентр предлагает посмотреть художественный фильм «Время первых» (6+, реж. Дмитрий Киселев).
В августе вкинозале «На Рижской» можно будет увидеть следующие киноленты: м/ф «Трио в перьях» (3 августа), м/ф «Никита Кожемяка» (17 августа), х/ф «Семицветик» (24 августа), м/ф «Три богатыря и Морской царь» (31 августа).
Фото http://primrep.ru