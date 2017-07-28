Пугачевские школьники посетил областную думу
Экскурсия стала призом областного конкурса «Лучший ученический класс в 2016-2017 учебном году».
По информации министерства образования области, в этом году победителями конкурса стали учащиеся 11А класса средней школы №2 г. Пугачева.
Ребята побывали в парке Победы, музее боевой и трудовой славы, посетили Саратовскую областную думу, где познакомились с деятельностью депутатов и процессом создания региональных законов, узнали историю парламента в регионе и побывали в зале заседаний.
Завершилась программа прогулкой на теплоходе «Волга-1».