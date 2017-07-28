28 июля 2017 01:52 ПЯТНИЦА
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19:00 | 27 июля
На "Привозе" уничтожили около 3 тонн "санкционных" яблок
18:09 | 27 июля
Около 150 медиков Саратова сдали пробное тестирование ГТО
17:36 | 27 июля
За первое полугодие ФПК продала около шестисот тысяч электронных билетов
16:57 | 27 июля
Пугачевские школьники посетил областную думу
15:50 | 27 июля
В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»
14:41 | 27 июля
Энергетики устраняют повреждение на трубопроводе по ул. Ст.Разина
13:36 | 27 июля
В контактном зоопарке леопард напал на 6-летнюю девочку
12:59 | 27 июля
Представившийся судьей мужчина попытался обмануть бдительность инспекторов ДПС
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Пугачевские школьники посетил областную думу

Новости
Пугачевские школьники посетил областную думу

Экскурсия стала призом областного конкурса «Лучший ученический класс в 2016-2017 учебном году».

По информации министерства образования области, в этом году победителями конкурса стали учащиеся 11А класса средней школы №2 г. Пугачева.

Ребята побывали в парке Победы, музее боевой и трудовой славы, посетили Саратовскую областную думу, где познакомились с деятельностью депутатов и процессом создания региональных законов, узнали историю парламента в регионе и побывали в зале заседаний.

Завершилась программа прогулкой на теплоходе «Волга-1».