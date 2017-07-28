В контактном зоопарке леопард напал на 6-летнюю девочку
В настоящее время следователи тщательно изучают все обстоятельства произошедшего.
По информации СУ СКР по Саратовской области, 26 июля во время посещения семьей «контактного» зоопарка в одном из торговых центров Саратова, предположительно, леопард напал на 6-летнюю девочку. С полученными повреждениями в области шеи ребенка госпитализировали в лечебное учреждение.
В настоящее время следователями тщательным образом изучаются все обстоятельства произошедшего, устанавливаются лица, осуществляющие контроль за соблюдением правил безопасности при допуске людей к размещенным в зоопарке животным. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
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