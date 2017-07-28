Представившийся судьей мужчина попытался обмануть бдительность инспекторов ДПС

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, 26 июля в ходе реализации оперативной информации сотрудниками Комендантского патруля Главка и инспекторами полка ДПС для проверки документов, удостоверяющих право управления транспортным средством, у одного из домов по улице Соколовой был остановлен автомобиль "Тойота Лэнд Крузер" под управлением 45 летнего водителя.Гражданин в ответ на законные требования сотрудников полиции стал вести себя вызывающе. Причиной такого поведения, по словам самого водителя, был его особый статус и чрезвычайная занятость на работе, не позволявшая тратить время на беседы с инспекторами. Главным аргументом, «оправдывающим» скандалиста, стало удостоверение судьи, которое он нехотя продемонстрировал сотрудникам полиции.Предъявленный документ и указанная в нем информация сразу же вызвали у инспекторов сомнения в подлинности. В дальнейшем в ходе осмотра транспортного средства в салоне был обнаружен травматический пистолет с нарушением правил хранения и ношения.- В целях принятия законного процессуального решения по выявленным фактам проводится проверка. В действиях водителя транспортного средства усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, - сообщили в пресс-службе.