28 июля 2017 01:52 ПЯТНИЦА
Новости
19:00 | 27 июля
На "Привозе" уничтожили около 3 тонн "санкционных" яблок
18:09 | 27 июля
Около 150 медиков Саратова сдали пробное тестирование ГТО
17:36 | 27 июля
За первое полугодие ФПК продала около шестисот тысяч электронных билетов
16:57 | 27 июля
Пугачевские школьники посетил областную думу
15:50 | 27 июля
В Саратове продолжается реализация проекта «Семейные киночетверги»
14:41 | 27 июля
Энергетики устраняют повреждение на трубопроводе по ул. Ст.Разина
13:36 | 27 июля
В контактном зоопарке леопард напал на 6-летнюю девочку
12:59 | 27 июля
Представившийся судьей мужчина попытался обмануть бдительность инспекторов ДПС
11:47 | 27 июля
В Радищевском музее открывается "Великий шелковый путь"
10:56 | 27 июля
Суд рассмотрит дело по факту гибели человека на производстве
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Радищевском музее открывается "Великий шелковый путь"

Новости / Культура
В Радищевском музее открывается "Великий шелковый путь"

8 августа 2017 года в 17 часов в Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева (ул. Первомайская, 75) состоится открытие выставки в рамках презентации международного выставочного исследовательского проекта «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай».

Накануне открытия в 15.30 пройдет круглый стол с приглашением СМИ и участников проекта. В мероприятиях принимает участие руководитель проекта, вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого Союза художников России Константин Худяков.

Организаторами проекта выступают Творческий Союз художников России, Российская академия художеств, Поволжское отделение Российской академии художеств, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева.

Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Саратовской области.

Этот проект, призванный показать широкому зрителю самые последние тенденции в современном искусстве стран Центральной и Восточной Европы, России и Китая, является результатом пристального наблюдения за художественной сценой 2000-2017 годов – периода, когда искусство, бывшее радаром политической и социальной ситуации на рубеже столетий, теряет эту функцию, уступая в быстроте реакции информационному потоку социальных сетей.

Организаторы проекта предложили современным художникам в заданных рамках отрефлексировать в своём творчестве 100 актуальных на сегодняшний день тем. При этом 100 работ были созданы российскими художниками, 100 — европейскими, 100 - китайскими. В структуре экспозиции выставки и арт-энциклопедии работы на одну тему художников из России и зарубежных авторов находятся рядом, что в известной степени даёт возможность сравнить творческие подходы и получить необычные творческие диалоги.

Передвижная выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай» включает 99 произведений художников из России, Китая и стран Центральной и Восточной Европы, сгруппированных в равных долях по 33 темам-объектам.

Маршрутный лист передвижной выставки:
Харбин, КНР, Музей русского искусства Лю Минсю (6-20 июля);
Саратов, СГХМ имени А.Н.Радищева (8 августа-3 сентября);
Москва, залы Российской академии художеств (сентябрь);
Братислава, Европейский центр изобразительных искусств (октябрь).

Все 300 произведений современных художников России, Китая и стран Центральной и Восточной Европы будут представлены в трехъязычной арт-энциклопедии проекта.

Руководитель и автор проекта: Константин Худяков.

Куратор проекта: Арсений Штейнер.

Координатор проекта: Светлана Кузнецова.