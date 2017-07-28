В Радищевском музее открывается "Великий шелковый путь"

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Накануне открытия в 15.30 пройдет круглый стол с приглашением СМИ и участников проекта. В мероприятиях принимает участие руководитель проекта, вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения РАХ, президент Творческого Союза художников России Константин Худяков.Организаторами проекта выступают Творческий Союз художников России, Российская академия художеств, Поволжское отделение Российской академии художеств, Саратовский государственный художественный музей им. А.Н. Радищева.Выставочный проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры Саратовской области.Этот проект, призванный показать широкому зрителю самые последние тенденции в современном искусстве стран Центральной и Восточной Европы, России и Китая, является результатом пристального наблюдения за художественной сценой 2000-2017 годов – периода, когда искусство, бывшее радаром политической и социальной ситуации на рубеже столетий, теряет эту функцию, уступая в быстроте реакции информационному потоку социальных сетей.Организаторы проекта предложили современным художникам в заданных рамках отрефлексировать в своём творчестве 100 актуальных на сегодняшний день тем. При этом 100 работ были созданы российскими художниками, 100 — европейскими, 100 - китайскими. В структуре экспозиции выставки и арт-энциклопедии работы на одну тему художников из России и зарубежных авторов находятся рядом, что в известной степени даёт возможность сравнить творческие подходы и получить необычные творческие диалоги.Передвижная выставка «Великий шелковый путь: Янцзы/Волга/Дунай» включает 99 произведений художников из России, Китая и стран Центральной и Восточной Европы, сгруппированных в равных долях по 33 темам-объектам.Маршрутный лист передвижной выставки:Харбин, КНР, Музей русского искусства Лю Минсю (6-20 июля);Саратов, СГХМ имени А.Н.Радищева (8 августа-3 сентября);Москва, залы Российской академии художеств (сентябрь);Братислава, Европейский центр изобразительных искусств (октябрь).Все 300 произведений современных художников России, Китая и стран Центральной и Восточной Европы будут представлены в трехъязычной арт-энциклопедии проекта.Руководитель и автор проекта: Константин Худяков.Куратор проекта: Арсений Штейнер.Координатор проекта: Светлана Кузнецова.