«Партия Дела»: нашему участию в выборах в Сахалинскую областную Думу пытаются помешать
Газета «Комсомольская правда» сообщает о том, что региональному отделению «Партии Дела» чинят препоны касательно участия выдвинутых ею кандидатов в избирательной кампании в Сахалинскую областную думу. Так, 23 июля облизбирком отказал в регистрации всем таким кандидатам. Глава комиссии Виктория Черкасова объяснила это решение тем, что в протоколе партийной конференции якобы не нашлось сведений, доказывающих правомочность выдвижения кандидатов. В «Партии Дела» оперативно отреагировали на это решение, заявив о подготовке обращения в областной суд.
Возможно, проблемы «Партии Дела» связаны с противодействием со стороны кого-то из «сильных мира сего», не желающего мириться с ростом популярности партии в регионе. Тем более что для кого-то из властей тот факт, что «Партия Дела» защищает простых фермеров и бизнесменов, может оказаться неудобным.
По словам Алексея Лапушкина (секретарь Федерального Совета, председатель сахалинской ячейки «Партии Дела»), партийные юристы направили официальную жалобу в Центризбирком с просьбой Эллу Памфилову тщательно изучить ситуацию и вернуть избирательному процессу законность.