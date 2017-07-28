Суд рассмотрит дело по факту гибели человека на производстве
Завершено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из обществ с ограниченной ответственностью Энгельса в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.
По информации СУ СКР по Саратовской области, утром 5 августа прошлого года заведующий хозяйством ООО осуществлял на территории Энгельсского
района работы по извлечению и перемещению бетонных плит из земли. Во время выполнения работ он получил травму головы, от которой скончался на месте.
По версии следствия, указанное стало возможным в результате нарушений требований правил охраны труда и безопасности, допущенных директором Общества, выразивших в несоставлении технологической карты, использовании работника не по специальности, отсутствии личного контроля руководства, необеспечении средствами индивидуальной защиты.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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