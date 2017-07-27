На рынок вышла новинка от CAT STEP™: наполнитель с ароматом лаванды
Новый силикагелевый наполнитель CAT STEP™ «Лаванда» запустила компания «АММА». Этот продукт известного бренда обладает легким цветочным ароматом и хорошо справляется с неприятным запахом. Более того, наполнитель экономичен и позволяет не тратить дополнительные средства для обеспечения чистоты в доме и комфорта домашним питомцам.
Владелец кошки, используя наполнитель «Лаванда» от CAT STEP™, сможет не менять содержимое лотка в течение нескольких дней. Гранулы силикагеля не прилипают к лапам животного, моментально впитывают влагу, а специальные компоненты препятствуют размножению бактерий. Важно, что наполнитель, созданный из технологичных материалов, не вызывает аллергии и удобен в использовании. Производители уверены: CAT STEP™ «Лаванда» (http://www.catstep.ru/) станет одним из самых востребованных продуктов линейки.