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У Саратовской области - пятое место в ПФО по вводу жилья

Новости


В первом полугодии в Саратовской области введено в эксплуатацию 387 тыс. кв. метров жилья, что составляет 100,3% к уровню прошлого года. По этому показателю регион занимает пятое место в ПФО. Об этом в ходе заседания областного правительства сообщил министр строительства и ЖКХ региона Дмитрий Тепин.

В I полугодии 2017 года организациями-застройщиками введено 19 многоквартирных жилых домов в г. Саратове, г. Балаково, г. Марксе, г.Энгельсе, р.п. Татишево, г. Ртищево.

«Организациями-застройщиками во 2 полугодии 2017 года будет введено 79 многоквартирных жилых домов общей площадью 621 тыс. кв. метров», - подчеркнул Дмитрий Тепин.

По словам руководителя минстроя, продолжится застройка микрорайонов № 9, 10, 11 жилого района «Солнечный-2», микрорайона «САЗ», жилого комплекса «Ласточкино» в г. Саратове, строительство жилых домов по пр. Химиков, пр. Строителей в Энгельсе.

На 1 июня 2017 года жителям области выдано 5000 кредитов на улучшение жилищных условий на сумму 7,2 млрд. рублей. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 11,7%. По сравнению с прошлым годом рост составил 9%.

Сообщает пресс-служба регионального правительства.