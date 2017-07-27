Новые инструменты для привлечения клиентов представляет Clouty

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Приобретая на Clouty одежду, аксессуары и обувь известных брендов для всей семьи, можно получить до 15% от всех покупок, сделанных клиентом, его друзьями и подписчиками. Для этого необходимо создать ссылку на понравившийся товар на портале Clouty, перейти по ней и отправить другу, либо опубликовать в посте или на форуме. За эту операцию начисляется вознаграждение. Создатели онлайн-платформы использовали систему Cashback, соединив ее с принципами монетизации трафика.Помимо возврата части средств и вознаграждения проект Clouty - https://www.clouty.ru/, стартовавший осенью 2016 года, внедрил наиболее передовые технологии привлечения клиентов и обеспечения их удобными возможностями. Это и визуальный поиск, онлайн-журнал, собственная социальная сеть, регулярные скидки, сотрудничество с сотней лучших онлайн-ритейлеров, среди которых Revolve, Farfetch, Yoox, Lamoda, Asos и ShopBop и другие.