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Пушкинка предлагает детям написать письмо Маршаку

Новости / Культура
Пушкинка предлагает детям написать письмо Маршаку

Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина приглашает одаренных детей принять участие во всероссийском литературном конкурсе для детей и подростков «Письмо в стихах», приуроченном к 130-летию поэта и переводчика Самуила Маршака.

Участникам конкурса предлагается написать стихотворное письмо С.Я. Маршаку или его героям. Прием заявок продлится до 15 сентября. Итоги конкурса будут подведены ко Дню рождения поэта 3 ноября. Награждение состоится в рамках Всероссийского фестиваля детской книги в Москве.

Конкурс-2017, посвященный творчеству С.Я.Маршака, проводится в 2-х возрастных категориях: от 8 до 12 лет и от 13 до 16 лет. В каждой возрастной категории устанавливается победитель конкурса и два финалиста, занявшие или поделившие 2-3 места. Все победители и финалисты награждаются дипломами и призами.

Работы направляются в Российскую государственную детскую библиотеку по электронному адресу konkurs@rgdb.ru.

Фото https://pp.vk.me