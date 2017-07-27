Двое подростков задержаны за кражу скутера
Возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, в марте текущего года в полицию обратился 43-летний покровчанин. Он сообщил, что неизвестные проникли в его гараж через крышу и похитили скутер стоимостью 30 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали двух несовершеннолетних сверстников 2001 года рождения. Юноши дали признательные показания. Похищенное у них изъято.
Фото http://region4.by