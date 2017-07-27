Опубликована программа празднования Дня Военно-морского флота
Планируются шествие, митинг и концерт.
В воскресенье, 30 июля, в России будут отмечать День военно-морского флота России.
В этот день ветераны ВМФ, моряки запаса, представители общественных организаций «Тайфун» и «Саратовское морское собрание» возложат цветы к памятному камню «Юным морякам-саратовцам соловецкой школы юнг северного флота 1942-1944 годов» в Липках, а затем прошествуют на Набережную космонавтов. У памятника Юрию Гагарину в память о погибших на воду будут спущены венки, пройдет церковная лития. Запланированы выступления творческих коллективов.
Праздничный день завершится концертом в городском парке. На сцене «Ракушки» выступят лучшие коллективы города и области. Прозвучат песни о флоте в исполнении моряков, будут организованы конкурсы.
Фото http://dreamysite.ru