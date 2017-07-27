В Саратове пройдет турнир по боксу памяти Владимира Высоцкого
Соревнования пройдут с 26 по 28 июля 2017 года на стадионе «Сокол».
По информации пресс-службы городской администрации, межрегиональный турнир по боксу памяти советского поэта, исполнителя, актера, лауреата Государственной премии СССР Владимира Высоцкого проводится впервые. Ожидаются участники из разных городов России: Энгельса, Саратова, Пензы, Кузнецка, Тольятти и не только. Победители и призеры в каждой категории будут награждены медалями и призами от Федерации бокса Саратовской области.
В соревнованиях примут участие спортсмены с 2003 по 2008 год рождения всех весовых категорий.
Открытие турнира состоится 27 июля года в 11.00 на стадионе «Сокол». Закрытие 28 июля в 11.00 (финальные бои и награждение).
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