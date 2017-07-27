Возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего в огне семилетнего ребенка
По статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Саратова, у которой во время пожара погиб семилетний сын.
Ранее сообщалось, что 22 июля 2017 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели на пожаре, произошедшем в сарае на территории частного домовладения, расположенного на улице Белозерская города Саратова, 7-летнего мальчика.
По версии следствия, днем в указанный день мать в воспитательных целях заперла малолетнего сына в сарае, оставив его на долгое время без надлежащего присмотра. В этот период там произошло возгорание, и ребенок, не сумев самостоятельно покинуть запертое снаружи помещение, погиб.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.