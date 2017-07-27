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Возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего в огне семилетнего ребенка

Новости
Возбуждено уголовное дело в отношении матери погибшего в огне семилетнего ребенка

По статье "Причинение смерти по неосторожности" возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Саратова, у которой во время пожара погиб семилетний сын.

Ранее сообщалось, что 22 июля 2017 года в вечернее время в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели на пожаре, произошедшем в сарае на территории частного домовладения, расположенного на улице Белозерская города Саратова, 7-летнего мальчика.

По версии следствия, днем в указанный день мать в воспитательных целях заперла малолетнего сына в сарае, оставив его на долгое время без надлежащего присмотра. В этот период там произошло возгорание, и ребенок, не сумев самостоятельно покинуть запертое снаружи помещение, погиб.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.