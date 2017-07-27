В поселке Расково обрушилась стена жилого дома
Сегодня в пять часов утра обрушилась одна не несущая перегородка в квартире и межэтажного перекрытия в подвал жилого 2-х этажного дома, расположенного по адресу: Саратовский район, поселок Расково, ул. Ленина, дом 2. В результате происшествия погибших, пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.
Проведена эвакуация жильцов дома.
На место выезжали ВрИО Губернатора Саратовской области Валерий Радаев, заместитель Председателя Правительства области - председатель КЧС и ОПБ при Правительстве области Александр Буренин, начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области генерал – майор внутренней службы Игорь Качев, Глава Саратовского района Иван Бабошкин. Проведено рабочее совещание. Глава региона ознакомился с ситуацией, встретился с жителями, заверив их, что никто не останется без жилья, все вопросы будут решены.
На месте происшествия работает оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области». Всего от МЧС задействовано 5 единиц техники, 17 человек личного состава.
Пункт временного размещения жильцов дома организован в пансионате «Сокол».
Известно, что дом был построен в 1961 году, в нем 24 квартиры. Он признан аварийным.