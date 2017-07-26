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Начался ремонт дороги на улице Огородная

Новости
Начался ремонт дороги на улице Огородная


Работы ведутся в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

По информации пресс-службы городской администрации, сегодня, 25 июля, подрядные организации приступили к проведению мероприятий по ремонту дорожного полотна на ул. Огородная в Заводском районе города. Общая площадь ремонта составит 4 600 кв. м.

В настоящее время проводятся работы по фрезерованию от 5-го Динамовского проезда в сторону ул. Соликамская.

Сообщается также, что на территории Заводского района сейчас в стадии ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» находятся два участка: ул. Прудная и 1-й Тульский пр.