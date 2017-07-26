В Саратове отметят Международный день дружбы
В пятницу, 28 июля, в Саратове состоится праздник «Дружба крепкая», посвященный Международному дню дружбы.
В сквере «Дружба народов» жителей и гостей города ждет яркое и красочное торжество. В программе - выступления вокальной студии «Джельсомино», ансамбля современных танцев «Хип-хоп-хорео» и «Чердак», оздоровительно-развлекательного центра для всей семьи «Дом счастья», интерактивные площадки, где можно потанцевать, познакомиться и подружиться с удивительными клоунами, а также танцевальный флешмоб «Дружба – Барбарики».
Каждый желающий сможет получить в подарок вкусную сладкую вату и яркие воздушные шары, которые создадут отличное настроение на все выходные.
Начало праздника - в 16.00.
Фото http://sorokinavalya.ucoz.ru