Железнодорожники проведут благотворительный забег в профессиональный праздник
5 августа на Театральной площади Саратова пройдут праздничные мероприятия в честь Дня железнодорожника и 180-летия железных дорог России.
По информации службы корпоративных коммуникаций ПривЖД, в этот день запланировано проведение благотворительного забега «Достигая цели!». Спортивный праздник поддержали подразделения ОАО «РЖД» в Москве, Санкт-Петербурге, Петрозаводске, Мурманске, Ярославле, Ростове-на-Дону, Воронеже, Бологое и других городах.
Принять участие в забеге «Достигая цели!» могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте www.russiarunning.com/event/BlagZabegSaratov2017, выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Все средства от участия в забеге будут перечислены фонду спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».
На старт смогут выйти даже самые маленькие любители спорта: для детей от 6 до 10 лет предусмотрена дистанция в 500 м. Участники от 10 лет и старше примут участие в индивидуальном старте на 1520 м. Также в рамках мероприятия можно будет пробежать дистанцию на 5 км. Каждый участник может выступить только на одной дистанции. Победители забега, занявшие первые, вторые и третьи места в каждой категории получат призы. А всем финишировавшим будут вручены памятные сувениры.
Для гостей мероприятия, которые придут поддержать бегунов, предусмотрена развлекательная программа с различными спортивными зонами.
Вечером жителей и гостей города ждет праздничный концерт и фейерверк.
Фото http://channel4it.com