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Более 420 семей военнослужащих получили жилье на территории области в первом полугодии

Новости
Более 420 семей военнослужащих получили жилье на территории области в первом полугодии


Одной из популярных форм обеспечения военнослужащих жильем является накопительно-ипотечная система (НИС).

По информации пресс-службы Центрального военного округа, за первые шесть месяцев года 18 человек получили квартиры в натуральном виде, 76 – получили денежную компенсацию в виде жилищной субсидии. Средний размер жилищной субсидии на одну семью составил 5,5 млн рублей, а общая сумма выплат в Саратовской области за первое полугодие 2017 года составила более 500 млн рублей.

Около 330 военнослужащих получили служебные жилые помещения, до конца года в регионе планируется заселить в служебный фонд еще 362 семьи.

Продолжает набирать популярность такая форма обеспечения военнослужащих жильем как накопительно-ипотечная система. Только за первое полугодие 2017 года в реестр участников НИС по Саратовской области включено 294 военнослужащих. При этом 165 семей получили целевые займы и уже проживают в собственных квартирах. Размер ежегодного накопительного взноса, перечисляемого каждому военнослужащему – участнику НИС – на 2017 год составляет 260 тыс. рублей. В 2016 года он был равен 245 тыс. рублей

Фото https://xakac.info