На фестиваль детского кино в Саратов приедут Александр Адабашьян и Дмитрий Певцов

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Напомним, что со 2 по 6 октября в Саратовской области пройдет IV открытый фестиваль-конкурс детского и юношеского кино «Киновертикаль».По информации областного методического киновидеоцентра, в рамках фестивальных мероприятий участники и зрители конкурса встретятся с известными деятелями российского кино, такими как Гарри Бардин, президент фестиваля «Киновертикаль», режиссер-мультипликатор, лауреат Государственной премии РФ, премии «Триумф», обладатель пяти премий «Ника», призер Каннского кинофестиваля, Александр Адабашьян, кинодраматург, художник, актер, кинорежиссер, сценарист, заслуженный художник РСФСР, заслуженный деятель искусств РФ, Анна Чернакова,актриса, кинорежиссер, сценарист, продюсер, художник и Мария Кравченко, режиссёр, журналист, сценарист, оператор, монтажер.Также фестиваль детского и юношеского кино «Киновертикаль» посетит Дмитрий Певцов, российский актер театра и кино, певец, педагог, народный артист РФ, лауреат Государственной премии РФ.Юные авторы и гости конкурса смогут пообщаться с приглашенными звездами в рамках мастер-классов, обсудить киноработы профессиональных авторов вместе с их создателями. Так Анна Чернакова и Александр Адабашьян представят свой новый художественный фильм для детей и юношества «Жили-были мы» (0+).Программа фестиваля будет очень насыщенной. В течение всей недели с 2 по 6 октября участники и гости фестиваля увидят новые киноленты профессиональных авторов, посетят выставку ретрокинотехники и современного кинооборудования, смогут задать вопросы ньюсмейкерам о создании современного кино и принять участие в мастер-классах.Также в дни фестиваля на всех киноустановках области состоится ретроспективный показ кинолент «От экологии природы к экологии души» о выборе молодыми людьми жизненных приоритетов.Фото http://cdn.static3.rtr-vesti.ru