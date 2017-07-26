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Пьяный житель Энгельса ограбил несовершеннолетнего

Новости / ЧП
Пьяный житель Энгельса ограбил несовершеннолетнего



В отношении 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

По информации СУ СКР по Саратовской области, 20 июля в вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подошел к
17-летнему подростку, который сидел на лавочке возле жилого дома на улице Мира. Применяя насилие и высказывая угрозы его применения, злоумышленник похитил у несовершеннолетнего мобильный телефон с находящимся в нем флеш-накопителем общей стоимостью примерно 2500 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

О случившемся потерпевший сообщил родителям, которые обратились в правоохранительные органы. В тот же день злоумышленник был задержан, а
похищенный мобильный телефон изъят.

В настоящее время мужчина признал свою вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото http://en-city.net