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Билеты РЖД выпущены в новой форме

Новости
Билеты РЖД выпущены в новой форме

Для улучшения качества обслуживания пассажиров с июля 2017 года на билетах поездов дальнего следования в виде пиктограмм отображается информация о доступных в поездке гарантированных услугах.

Информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания. Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др.

Печать пиктограмм о наличии гарантированных услуг на электронных билетах планируется начать осенью 2017 года.

Также изменен формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.

Сообщает пресс-служба ОАО "РЖД"