Билеты РЖД выпущены в новой форме

просмотров: 135

Информация на билете стала более наглядной и понятной: указывается, оборудован ли вагон кондиционером (в сезон с 26 мая по 4 сентября) и биотуалетом, предоставляется ли пассажиру комплект постельного белья или питания. Пиктограммы также указывают, имеется ли в вагоне возможность провоза мелких домашних животных (для классов обслуживания, в которых провоз животных возможен без выкупа целого купе) и др.Печать пиктограмм о наличии гарантированных услуг на электронных билетах планируется начать осенью 2017 года.Также изменен формат печати информации, размещаемой на бланке проездного документа: выделены жирным шрифтом наиболее важные параметры перевозки, указываются полные наименования станций, добавлена строка даты и времени прибытия пассажира по местному времени, а также информация о времени нахождения пассажира в пути.Сообщает пресс-служба ОАО "РЖД"