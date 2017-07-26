26 июля 2017 11:57 СРЕДА
Новости
10:00 | 26 июля
Ммеждународный слет Панфиловских школ СНГ «Юные сердца» начался в Петровске
19:00 | 25 июля
Начался ремонт дороги на улице Огородная
17:57 | 25 июля
В Саратове отметят Международный день дружбы
16:39 | 25 июля
Железнодорожники проведут благотворительный забег в профессиональный праздник
15:30 | 25 июля
Более 420 семей военнослужащих получили жилье на территории области в первом полугодии
14:24 | 25 июля
На фестиваль детского кино в Саратов приедут Александр Адабашьян и Дмитрий Певцов
13:13 | 25 июля
Пьяный житель Энгельса ограбил несовершеннолетнего
12:07 | 25 июля
Билеты РЖД выпущены в новой форме
11:21 | 25 июля
На осенней выставке Design&Decor новинки дизайна продемонстрирует компания «Восторг»
10:00 | 25 июля
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На осенней выставке Design&Decor новинки дизайна продемонстрирует компания «Восторг»

Новости
На осенней выставке Design&Decor новинки дизайна продемонстрирует компания «Восторг»

Крупнейшая в Северо-Западном регионе выставка предметов декора и интерьера Design&Decor пройдет в Санкт-Петербурге 13-15 сентября 2017 года. Среди более ста компаний, ежегодно принимающих участие в мероприятии, свой стенд откроет и салон-ателье по пошиву штор «Восторг» - http://www.vostorgspb.ru/.

На осенней выставке мастера компании «Восторг» готовятся представить посетителям и потенциальным клиентам новый дизайн штор для гостиных, спален и кухонь. Среди продукции салона-ателье – шторы-нити, портьеры, а также популярные французские, римские и итальянские шторы. Компания «Восторг» приглашает всех желающих побывать на выставке Design&Decor и познакомиться с новинками специалистов дизайна.