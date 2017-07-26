На осенней выставке Design&Decor новинки дизайна продемонстрирует компания «Восторг»
Крупнейшая в Северо-Западном регионе выставка предметов декора и интерьера Design&Decor пройдет в Санкт-Петербурге 13-15 сентября 2017 года. Среди более ста компаний, ежегодно принимающих участие в мероприятии, свой стенд откроет и салон-ателье по пошиву штор «Восторг» - http://www.vostorgspb.ru/.
На осенней выставке мастера компании «Восторг» готовятся представить посетителям и потенциальным клиентам новый дизайн штор для гостиных, спален и кухонь. Среди продукции салона-ателье – шторы-нити, портьеры, а также популярные французские, римские и итальянские шторы. Компания «Восторг» приглашает всех желающих побывать на выставке Design&Decor и познакомиться с новинками специалистов дизайна.