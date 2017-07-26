Горожан приглашают на "музыкально-поэтический беспредел"
27 июля в 19:00 на сцене-ракушке Городского парка Саратова пройдет бенефис саратовского поэта Леонида Иоффе с участием музыкантов ВИА «Ковер-паровоз» и приглашенных гостей вечера.
- Мы хотим пригласить вас на музыкально-поэтический беспредел под названием "Городской квартирник", - пишут организаторы. - Мы будем читать веселые и лирические стихи, слушать приятную музыку, общаться, смеяться, обмениваться идеями и, конечно же, знакомиться!
Гвоздем программы станет выступление обаятельного и остроумного поэта, автора нашумевших саратовских стишков-пирожков, на удивление глубокого и разностороннего человечка Леонида Иоффе.
Посетителя Горпарка предложат немного порелаксировать и помечтать под лиричные мелодии музыкантов из группы "Ковер-паровоз", почитать свое и немного из чужого вместе с саратовскими поэтами, немного творчески похулиганить и музыкально пошалить, сделать массу отличных селфи на фоне красот вечереющего Горпарка и отблеска свечей, разыграть массу призов и подарков от партнеров.