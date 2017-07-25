В ряде районов области сохраняется высокая пожароопасность
Население предупреждают о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
По данным областного Гидрометцентра завтра, 25 июля, на территории Марксовского, Ивантеевского, Пугачевского, Александрово-Гайского, Ершовского, Дергачевского, Озинского, Перелюбского, Советского, Ровенского, Краснопартизанского, Федоровского районов и ЗАТО Михайловский прогнозируется пятый класс пожарной опасности.
Главное управление МЧС России по Саратовской области рекомендует гражданам соблюдать требования пожарной безопасности в быту. Запрещается разводить костры на территории населенных пунктов, в лесах. Необходимо исключить неконтролируемый пал травы и мусора, а также курение на территории и вблизи сельхозугодий.
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