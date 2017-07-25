В Советском районе таксист помог разоблачить мошенников

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По информации пресс-службы регионального управления МВД, диспетчер службы, осуществлявшая ночное дежурство, приняла подозрительный вызов от клиента и своевременно обратилась в полицию, предотвратив тем самым факт мошенничества.- Клиент, обратившийся в службу, попросил таксиста отправиться по указанному адресу и забрать деньги в сумме 30 тысяч рублей у местной жительницы, - сообщили подробности происшествия в ведомстве. - Указанную сумму необходимо было перевести на один из банковских счетов. За совершение данной операции звонивший пообещал таксисту щедрую оплату. Заподозрив неладное, водитель сообщил об этом диспетчеру, который в свою очередь проинформировал о просьбе клиента сотрудников полиции. Оперативники местного отдела полиции приняли соответствующие упреждающие меры.Как было установлено, жертвой мошенников могла стать 80 летняя жительница поселка Степное. Бабушке позвонил неизвестный мужчина, которого она приняла за своего внука, злоумышленник ловко сымитировал голос. «Внук» пояснил, что сильно избил человека и для урегулирования вопроса ему нужны 30 тысяч рублей. Отказать пенсионерка не смогла. Однако благодаря гражданской сознательности работников службы такси мошенники своего так и не добились. Пенсионерка сохранила свои сбережения.По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Приняты меры к розыску и задержанию телефонных мошенников.Фото https://www.dnepr.com