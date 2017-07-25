В Саратовской области пройдет международный слет Панфиловских школ

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II международный слет «Юные сердца» пройдет с 24 по 28 июля на базе детского оздоровительного лагеря им. А.П. Гайдара Петровского района. В нем примут участие учащиеся панфиловских школ России, Казахстана и Киргизии, представители организаций гражданско-патриотического направления и национально-культурные автономии, а также социально ориентированные некоммерческие организации России и стран СНГ.Саратовскую область представят команды основной школы № 10 им. Героя Советского Союза В.Г. Клочкова Вольска, средней школы с. Синодское Воскресенского района и средней школы № 64 Ленинского района Саратова.В первый день будут проведены экскурсионные мероприятия по Саратову, состоится возложение цветов у мемориального комплекса «Журавли» и акция «Свеча Памяти».25 июля на территории средней школы № 3 г. Перовска состоится торжественное открытие слета, поднятие международных флагов и вручение штандартов. Также в школе пройдет международная молодежная научно-практическая конференция «Подвиг героев-панфиловцев бессмертен!» с несколькими дискуссионными площадками и конкурс среди участников слета «ТОП-10 юных Панфиловцев».26 июля в детском оздоровительном лагере им. А.П. Гайдара пройдет военно-полевая игра «Зарница», во время которой участники покажут свои навыки по строевой подготовке и военно-прикладным видам спорта. Позднее ребята презентуют социальные проекты «Формирование концепции международного движения «Юные Панфиловцы».27 июля состоится торжественное закрытие слета и награждение победителей.Фото https://pp.userapi.com