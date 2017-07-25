В Балакове раскрыта кража золотых украшений
Подозреваемая задержана.
Заявление в полицию поступило от 27-летней жительницы Балакова. Она рассказала, что вечером 16 июля неизвестный похитил золотые украшения из ее квартиры.
Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).
По информации пресс-службы регионального управления МВД, задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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