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В Балакове раскрыта кража золотых украшений

Новости / ЧП
В Балакове раскрыта кража золотых украшений


Подозреваемая задержана.

Заявление в полицию поступило от 27-летней жительницы Балакова. Она рассказала, что вечером 16 июля неизвестный похитил золотые украшения из ее квартиры.

Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержана 24-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

По информации пресс-службы регионального управления МВД, задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Фото http://primrep.ru