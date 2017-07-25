Саратов отмечает День рожденья Чернышевского
Торжественные мероприятия проходят сегодня и завтра в музее-усадьбе писателя.
Сегодня, 24 июля, состоялось возложение цветов к мемориалу Николая Гавриловича Чернышевского на Воскресенском кладбище.
Завтра в 14.00 в музее-усадьбе состоится открытие выставки «"Что делать?" - театральный роман».
Выставка - совместный проект музея и театров Саратова - ТЮЗа им. Ю.П. Киселева и драмтеатра им. И.А.Слонова, а также Санкт-Петербургского - БДТ им.Г.А. Товстоногова. Зал музея на время выставки станет сценой с театральными декорациями, с иллюзией присутствия на спектакле по роману «Что делать?». На выставке представлены уникальные экспонаты из фондов музея-усадьбы и театров: мебель эпохи XIX века, костюмы, фотографии, документы, афиши, театральные костюмы, женские аксессуары.
На открытии приглашены актеры, игравшие героев романа «Что делать?».
Фото http://nezevai.ru