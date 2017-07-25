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Энергетики приступили к реконструкции тепломагистрали на Железнодорожной

Новости / Новости ЖКХ
Энергетики приступили к реконструкции тепломагистрали на Железнодорожной

начинаются работы по ул. Железнодорожная



Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» продолжают проводить работы на изношенных участках тепломагистралей в рамках программы «Re: Конструкция 2017».

Так, 22 июля подрядная организация начала подготовительные работы для технического перевооружения тепломагистрали на ул. Железнодорожная (между улицами Соколовая и Большая Горная).

До начала сентября планируется заменить 272 метра трубопроводов по каналу, железобетонные конструкции, а также реконструировать тепловые камеры. Для повышения срока эксплуатации тепломагистрали будут использованы трубы в ППУ (пенополиуретановой изоляции) с внедренной системой оперативно-диспетчерского контроля, которая позволяет с высокой точностью определять место возможного порыва без проведения земляных работ.

График работ, корректировка маршрутов следования транспорта и другие меры обеспечения безопасности дорожного движения в данной части города согласованы с администрацией Саратова и ГИБДД.

Фото https://www.kremen.gov.ua